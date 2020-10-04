Чтобы внедорожник можно было использовать по его непосредственному назначению, сообщает издание Ford Authority, новый Ford Bronco оборудовали дренажными отверстиями в полу. Как известно, у автомобиля снимается крыша и двери, что подвергает салон интенсивному воздействию грязи. Очистить его будет проще благодаря наличию сливных отверстий для воды прямо в полу. У Bronco их предусмотрено 10 штук — четыре активных и шесть пассивных. Аналогичная функция, к слову, есть и у конкурента — Jeep Wrangler.
На Bronco дренажные отверстия устанавливают в модификациях Black Diamond и Badlands — они же вдобавок оборудованы сиденьями с влагостойкой виниловой отделкой и прорезиненным полом, который легко моется из шланга. Ford также установил резиновые уплотнители в каждый циферблат и кнопку на панели, чтобы повысить надёжность в условиях повышенной влажности. Хотя опытные образцы возрождённого Bronco уже сходят с конвейера, серийное производство начнётся не раньше марта-апреля 2021 года.