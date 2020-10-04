18:00

Ford Bronco оборудовали дренажными отверстиями в полу

Новый внедорожник получил десять отверстий для слива воды

Bronco © Ford
Александр Пономарев
Интерьер возрождённого Ford Bronco в некоторых комплектациях оборудован десятью сливным отверстиями, необходимыми для мытья салона водой из шланга.

Чтобы внедорожник можно было использовать по его непосредственному назначению, сообщает издание Ford Authority, новый Ford Bronco оборудовали дренажными отверстиями в полу. Как известно, у автомобиля снимается крыша и двери, что подвергает салон интенсивному воздействию грязи. Очистить его будет проще благодаря наличию сливных отверстий для воды прямо в полу. У Bronco их предусмотрено 10 штук — четыре активных и шесть пассивных. Аналогичная функция, к слову, есть и у конкурента — Jeep Wrangler.

На Bronco дренажные отверстия устанавливают в модификациях Black Diamond и Badlands — они же вдобавок оборудованы сиденьями с влагостойкой виниловой отделкой и прорезиненным полом, который легко моется из шланга. Ford также установил резиновые уплотнители в каждый циферблат и кнопку на панели, чтобы повысить надёжность в условиях повышенной влажности. Хотя опытные образцы возрождённого Bronco уже сходят с конвейера, серийное производство начнётся не раньше марта-апреля 2021 года.