Чтобы внедорожник можно было использовать по его непосредственному назначению, сообщает издание Ford Authority, новый Ford Bronco оборудовали дренажными отверстиями в полу. Как известно, у автомобиля снимается крыша и двери, что подвергает салон интенсивному воздействию грязи. Очистить его будет проще благодаря наличию сливных отверстий для воды прямо в полу. У Bronco их предусмотрено 10 штук — четыре активных и шесть пассивных. Аналогичная функция, к слову, есть и у конкурента — Jeep Wrangler.