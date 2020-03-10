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14:31

Посмотрите, как будет выглядеть возрожденный Ford Bronco

В Сети появились снимки автомобиля без камуфляжа

Анастасия Дубина
В Сети опубликовали фотографии возрожденной модели Ford Bronco. На снимках можно увидеть заднюю дверь, которая представляет собой откидывающуюся вбок «калитку». Возможно, в нее будет встроена задняя оптика или крепление под запасное колесо.

Также появилась фотография внедорожника в трехдверном кузове. Поскольку качество шпионских кадров оставляет желать лучшего, пока непонятно, являются ли новые модели реальными серийными автомобилями, или же пока это только прототипы.

Представители американской компании заявили, что до официального анонса не собираются комментировать фотографии своих продуктов.

Подлинность новых снимков также подвергается сомнению из-за недавних опубликованных фотографий версии Ford Bronco Sport, который внешне похож на Land Rover Defender.

Премьера нового семейства Bronco должна состояться до конца марта. Первым публике представят базовый внедорожник, а чуть позже раскроют и «младшую» версию с приставкой Sport.

Источник: Форум Full Size Bronco