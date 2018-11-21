Видео: самый быстрый автомобиль с двигателем BMW

Компания Budler Motorsport из Йоханесбурга, специализирующаяся на постройке стрит-родов и драгстеров, привезла на гонку World Cup Finals: Import vs Domestic 2018, пожалуй, самый быстрый автомобиль с двигателем BMW. Он проезжает дистанцию в четверть мили (402 метра) за шесть секунд со скоростью на финише более 320 километров в час.