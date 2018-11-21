Драгстер класса Pro Mod, третьем по мощности после Top Fuel и Funny Car в Американской Национальной ассоциации хот-родов (NHRA), оснащен турбированным двигателем S38 от BMW M5 (E34). Раньше этот агрегат стоял на BMW 3 серии (E30), где его мощность составляла 1300 лошадиных сил. Сколько сейчас выдает мотор не сообщается.
13:33
Видео: самый быстрый автомобиль с двигателем BMW
Budler Motorsport построила драгстер класса Pro Mod с «шестеркой» от M5
Компания Budler Motorsport из Йоханесбурга, специализирующаяся на постройке стрит-родов и драгстеров, привезла на гонку World Cup Finals: Import vs Domestic 2018, пожалуй, самый быстрый автомобиль с двигателем BMW. Он проезжает дистанцию в четверть мили (402 метра) за шесть секунд со скоростью на финише более 320 километров в час.