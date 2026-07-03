«Будто плёнка из-под такси осталась»: россияне не оценили новый Rolls-Royce

Нижняя часть кузова окрашена специально созданной синей эмалью, а нижняя выделена белой краской — такая схема должна напоминать окраску яхт. Однако российские комментаторысчитают иначе: «Всё классно, кроме белого заднего бампера: как будто плёнка после такси осталась».

Передняя часть имеет тёмную, а задняя — светлую отделку интерьера. В левой части передней панели расположена деревянная накладка, украшенная нарисованной вручную картиной: «Они всего лишь разрисовали деревяшку синей краской», — раскритиковали дизайн россияне.