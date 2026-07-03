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Опубликовано 03 июля 2026, 12:16
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«Будто плёнка из-под такси осталась»: россияне не оценили новый Rolls-Royce

Новый Rolls-Royce Phantom Regatta подвергся критике со стороны россиян. Компания Rolls-Royce изготовила по индивидуальному заказу особую версию длиннобазного седана Phantom, получившую название Regatta. Новинка посвящена парусным регатам, которые проводятся на южном побережье Великобритании. Кто стал заказчиком автомобиля, не уточняется.
Rolls-Royce Phantom Regatta
Rolls-Royce Phantom Regatta
© Rolls-Royce
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Нижняя часть кузова окрашена специально созданной синей эмалью, а нижняя выделена белой краской — такая схема должна напоминать окраску яхт. Однако российские комментаторысчитают иначе: «Всё классно, кроме белого заднего бампера: как будто плёнка после такси осталась».

Передняя часть имеет тёмную, а задняя — светлую отделку интерьера. В левой части передней панели расположена деревянная накладка, украшенная нарисованной вручную картиной: «Они всего лишь разрисовали деревяшку синей краской», — раскритиковали дизайн россияне.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Rolls-Royce Phantom Regatta

© Rolls-Royce

Как уточняет пресс-служба бренда, на оформление каждого из двух откидных столиков для задних пассажиров потребовалось по 16 ореховых плашек, разделённых полосками чёрного дерева. Целью дизайнеров было повторить оформление яхтенных палуб.

В плане техники Rolls-Royce Phantom Regatta повторяет стандартную машину. Под капотом спецверсии скрывается битурбированный V12 объемом 6,75 л, который выдаёт 571 л.с. и 900 Нм. С ним «сухопутная яхта» ускоряется до «сотни» за 5,3 секунды.

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Автор:Алексей Кованов
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#Rolls-Royce
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