Посмотрите, как 1500-сильные Bugatti Chiron Pur Sport испытывают на треке

В качестве испытательного полигона итальянские специалисты выбрали 12,6-километровый трек, расположенный в провинции Лечче, возле города Нардо. Трасса, построенная в 1970-х годах, является одним из самых известных испытательных треков, на которых можно разогнаться быстрее 400 километров в час.
Испытания проводились в течение четырех недель. В тестах принимали участие 37 человек, которые обкатывали четыре Chiron Pur Sport и четыре Chiron Super Sport 300+, анализируя работу всех систем гиперкаров. Специалисты проехали на автомобилях более 20 000 километров, испытывая «Широны» на разных скоростях и при высоких температурах. В результате изнурительных тестов, инженерам удалось собрать колоссальный объем данных.
Bugatti Chiron Pur Sport позиционируется как самый драйверский автомобиль семейства. Под капотом гиперкара установлен W16 мощностью 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. От базового купе модификация отличается аэродинамическим обвесом, большим антикрылом, а также уменьшенной на 50 килограммов массой. Максимальная скорость модели составляет 350 километров в час. Всего компания выпустит 60 экземпляров двухдверки, каждый из которых обойдется новому владельцу в 3,2 миллиона евро или около 286 миллионов рублей по текущему курсу.
Chiron Super Sport 300+ является первым гиперкаром компании, сумевшим развить скорость свыше 490 километров в час. Модель отличается удлиненным кузовом, переработанной аэродинамикой, а также форсированным до 1600 сил двигателем. Всего Bugatti выпустит 30 экземпляров «Супер Спорта» по цене от 3,5 миллиона евро (примерно 313 милионов рублей по текущему курсу).
В серединие мая Компания Bugatti начала первые испытания гиперкара Chiron Pur Sport. Испытаниям подвергли не только ходовую часть, но и силовую установку.