Посмотрите, как 1500-сильные Bugatti Chiron Pur Sport испытывают на треке

В качестве испытательного полигона итальянские специалисты выбрали 12,6-километровый трек, расположенный в провинции Лечче, возле города Нардо. Трасса, построенная в 1970-х годах, является одним из самых известных испытательных треков, на которых можно разогнаться быстрее 400 километров в час.

Испытания проводились в течение четырех недель. В тестах принимали участие 37 человек, которые обкатывали четыре Chiron Pur Sport и четыре Chiron Super Sport 300+, анализируя работу всех систем гиперкаров. Специалисты проехали на автомобилях более 20 000 километров, испытывая «Широны» на разных скоростях и при высоких температурах. В результате изнурительных тестов, инженерам удалось собрать колоссальный объем данных.