Bugatti ищет инвесторов для постройки четырехместного «вседорожника»

В разговоре с Automotive News Europe глава Bugatti Стефан Винкельман раскрыл планы по расширению линейки: у бренда может появиться прямая противоположность Chiron — утилитарный автомобиль на каждый день. Модель будет четырехместной и приспособленной для передвижения по легкому бездорожью. Вероятно, нечто похожее предложит Ferrari под именем Purosangue. Стоимость нового Bugatti может составить около миллиона долларов (65 миллионов рублей), а приводить его в движение будет гибридная силовая установка.
Что касается традиционных для компании гиперкаров, то пока они будут оснащаться ДВС. Bugatti нет необходимости укладываться в жесткие экологические нормы: средний уровень выбросов рассчитывается по всем моделям материнской Volkswagen Group. Винкельман считает, что батарейная версия Chiron «не сработает», а у двигателей внутреннего сгорания впереди ещё долгая жизнь.
Информация о четырехместном Bugatti всплывает регулярно с 2010 года, когда марка показала в Женеве концепт 16C Galibier. Седан оснастили 8,0-литровым двигателем W16 от Veyron, но вместо четырех турбонагнетателей его укомплектовали двумя компрессорами. Предположительная отдача агрегата составляла 800 сил.
В 2018 году на парковке дизайн-центра Bugatti в Вольфсбурге сфотографировали странный автомобиль, который мог бы оказаться прототипом новой модели.