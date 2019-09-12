Bugatti ищет инвесторов для постройки четырехместного «вседорожника»

В разговоре с Automotive News Europe глава Bugatti Стефан Винкельман раскрыл планы по расширению линейки: у бренда может появиться прямая противоположность Chiron — утилитарный автомобиль на каждый день. Модель будет четырехместной и приспособленной для передвижения по легкому бездорожью. Вероятно, нечто похожее предложит Ferrari под именем Purosangue. Стоимость нового Bugatti может составить около миллиона долларов (65 миллионов рублей), а приводить его в движение будет гибридная силовая установка.

Что касается традиционных для компании гиперкаров, то пока они будут оснащаться ДВС. Bugatti нет необходимости укладываться в жесткие экологические нормы: средний уровень выбросов рассчитывается по всем моделям материнской Volkswagen Group. Винкельман считает, что батарейная версия Chiron «не сработает», а у двигателей внутреннего сгорания впереди ещё долгая жизнь.