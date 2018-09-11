Второй моделью Bugatti может стать внедорожник

В модельном ряду Bugatti может появиться вторая модель, которая будет сильно отличаться от Chiron и ориентированного на трек Divo. По мнению главы марки Стефана Винкельманна, компания сейчас готова к такому шагу. С большей вероятностью, это будет супервнедорожник, а не седан.