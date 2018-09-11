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12:55

Второй моделью Bugatti может стать внедорожник

Компания рассматривает различные варианты типов кузова

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© Иллюстрация: Peisert Design
В модельном ряду Bugatti может появиться вторая модель, которая будет сильно отличаться от Chiron и ориентированного на трек Divo. По мнению главы марки Стефана Винкельманна, компания сейчас готова к такому шагу. С большей вероятностью, это будет супервнедорожник, а не седан.

В интервью изданию Car Advice Винкельманн сказал, что для постройки новой модели требуются дополнительные инвестиции. Самое сложное сейчас — найти эти средства, так как группа Volkswagen активно вкладывается в разработку электромобилей и беспилотные технологии.

Семейство Chiron также может расшириться. Помимо версии Sport, появится облеченный вариант Superleggera, трековый Super Sport и открытый Aperta. Одновременно с этим может возрасти мощность 8.0 W16, который останется последним агрегатом такого рода.

Руководство Bugatti рассматривает несколько вариантов типов кузова с привязкой к региональному спросу, изменению предпочтений и ценообразованию. И хотя Винкельманн признает, что многие клиенты марки хотят увидеть большой седан в духе Royale 1927 года, выпуск внедорожника, с финансовой точки зрения, выглядит более логичным шагом

Bugatti Type 41 Royale — один из самых больших и роскошных автомобилей, который также называют «вершиной инженерной мысли» XX века. Длина колесной базы Royale составляла 4300 миллиметров, длина капота, под которым стоял 300-сильный двигатель объемом 12,7 литра — 1650 миллиметров. Всего было выпущено семь экземпляров Type 41: шесть сохранилось до наших дней, один уничтожен в аварии.

Ранее в Сети появилась фотография седана Bugatti, который заметили на парковке дизайн-центра марки в Вольфсбурге. В прошлом году возможность появления такой машины в линейке французской марки подтвердил тогдашний президент компании Вольфганг Дюрхаймер.

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