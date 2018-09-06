В США переделали Dodge Charger Hellcat в броневик

Американская фирма Armormax построила пуленепробиваемый вариант «заряженного» седана Dodge Charger Hellcat. Автомобиль можно защитить в соответствии с классом B7 – то есть машина выдержит выстрелы из оружия калибра 7,62 и взрывов гранаты под днищем.