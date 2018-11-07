Видео: Ford Mustang Bullitt на трассе мотогонки Isle of Man TT

Особую версию «Мустанга», выпущенную в честь 50-летия фильма «Буллит» со Стивом МакКуином в главной роли, представили на детройтском автосалоне в январе. Маслкар оснастили пятилитровой «восьмеркой», выдающей 482 лошадиные силы и 569 Нм крутящего момента, и шестиступенчатой механической коробкой передач. С места до «сотни» Mustang Bullitt разгоняется за 4,1 секунды. Максимальная скорость машины составляет 262 километра в час.