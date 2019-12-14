Ford Mustang уничтожил зарядную станцию Tesla

Как сообщает департамент полиции американского штата Орегон, 33-летний житель города Сисайд по имени Рики Крисс решил эффектно завершить воскресный вечер и отправился «крутить пятаки» на своём Ford Mustang на парковку ближайшего торгового центра. Примерно в 23:50 парень начал упражняться в управляемых скольжениях на пустой парковке, о чём проезжавшие мимо водители поспешили сообщить в полицию. Чтобы успокоить нарушающего общественный порядок водителя, к торговому центру отправили патрульный экипаж, однако, прежде чем офицеры успели добраться до нужного адреса, одна проблема сменилась другой: потрёпанный белый «Мустанг» не выдержал мучений и загорелся.
К несчастью его владельца, возгорание в моторном отсеке Ford произошло аккурат у зарядной станции Tesla Supercharger и огонь вскоре перекинулся и на неё. По словам прибывших полицейских, Крисс заперся в горящем автомобиле и отказывался из него выходить, всерьёз рискуя жизнью. Офицеры вытащили его силой, после чего экспресс-тест показал двойное превышение предельно допустимой для штата Орегон нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водителя пони-кара арестовали и предъявили обвинения в нетрезвом вождении и угрозе общественной безопасности. Кроме того, Криссу, скорее всего, предстоит возместить ущерб за сгоревшую зарядную станцию Tesla.