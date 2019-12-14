Ford Mustang уничтожил зарядную станцию Tesla

К несчастью его владельца, возгорание в моторном отсеке Ford произошло аккурат у зарядной станции Tesla Supercharger и огонь вскоре перекинулся и на неё. По словам прибывших полицейских, Крисс заперся в горящем автомобиле и отказывался из него выходить, всерьёз рискуя жизнью. Офицеры вытащили его силой, после чего экспресс-тест показал двойное превышение предельно допустимой для штата Орегон нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водителя пони-кара арестовали и предъявили обвинения в нетрезвом вождении и угрозе общественной безопасности. Кроме того, Криссу, скорее всего, предстоит возместить ущерб за сгоревшую зарядную станцию Tesla.