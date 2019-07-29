Владелец Tesla Model 3 оказался похитителем электричества

Мужчина проявил смекалку: протянул 120-вольтный шнур к внешней розетке у дома и оставил электрокар заряжаться на 12 часов. Ничего не подозревающие владельцы дома лишь на утро заметили, что на их лужайке припаркована чужая Tesla Model 3, да еще и подключена к сети. Водитель электромобиля объявился лишь спустя несколько часов и, не извинившись и не заплатив за украденную электроэнергию, скрылся с места преступления.