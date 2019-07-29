Владелец Tesla Model 3 оказался похитителем электричества

Мужчина проявил смекалку: протянул 120-вольтный шнур к внешней розетке у дома и оставил электрокар заряжаться на 12 часов. Ничего не подозревающие владельцы дома лишь на утро заметили, что на их лужайке припаркована чужая Tesla Model 3, да еще и подключена к сети. Водитель электромобиля объявился лишь спустя несколько часов и, не извинившись и не заплатив за украденную электроэнергию, скрылся с места преступления.
WPBF 25
Как сообщает телеканал WPBF 25, преступнику удалось остаться безнаказанным, так как пострадавшая сторона отказалась от претензий.
Ранее в Шанхае неизвестные «наказали» владельца Model S за парковку на месте, предназначенном для зарядки электромобилей. Мужчина занял стоянку у станции Supercharger, но не стал к ней подключаться и ушел. Это разозлило других водителей, которые не смогли воспользоваться зарядкой. «Народная месть» не заставила себя долго ждать: с Model S сняли бампер и открыли передний багажник.