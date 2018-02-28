Чемпиона Формулы-1 привлекли для рекордных кругов на хэтчбеке Honda

Компания Honda включила чемпиона Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона в список гонщиков, которые попробуют установить рекордные времена прохождения кругов европейских автодромов среди переднеприводных автомобилей. Для заездов будет использоваться хот-хэтч Civic Type R последнего поколения.

На данный момент японский автопрозводитель огласил лишь три трассы, где пилоты будут устанавливать рекорды. Речь идет о британском «Сильверстоуне», бельгийском «Спа-Франкоршам» и португальском «Эшториле». Остальные трассы назовут позже.

Honda Civic Type R

Вместе с Баттоном в программу вошли пилоты серии WTCR Тьягу Монтейро и Эстебан Герьери, а также гонщик японского чемпионата Super GT, в которой сейчас выступает и Дженсон, Бертран Багетт.

Аналогичная программа была у «Хонды» в 2016 году. Тогда Civic Type R предыдущего поколения установил рекорды пяти европейских трасс среди переднеприводных автомобилей. Достижения были достигнуты на «Сильверстоуне», «Спа-Франкоршам», «Монце», «Эшториле» и «Хунгароринге». За руль садились пилоты WTCC Роб Хафф и Норберт Мицелис, гонщик BTCC Мэтт Нил, а также пилот машины безопасности в Формуле-E Бруно Коррейя.

Honda Civic Type R

Хот-хэтч Honda Civic Type R уже является быстрейшей переднеприводной моделью Нюрбургринга с результатом 7 минут 43,8 секунды. Пятидверка комплектуется двухлитровым турбомотором, который развивает 320 лошадиных сил. Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Модель также комплектуется адаптивными амортизаторами.

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