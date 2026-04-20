BYD официально представит в Пекине новый флагманский седан Seal 08

Габариты Seal 08 составляют 5150 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1505 мм в высоту, колёсная база — 3030 мм.

Главная «фишка» новинки — система подруливания задними колесами. У прямых конкурентов по размеру — Toyota Camry и Honda Accord — такой опции нет.

Основной версией станет гибрид: под капотом 1,5-литровый турбомотор на 154 л.с. в паре с передним электродвигателем на 268 л.с. Питает систему аккумулятор на 45,36 кВт·ч. На одной электротяге седан способен проехать до 300 км.

Также будет полностью электрическая модификация с поддержкой сверхбыстрой зарядки — 500 км хода за 5 минут. Топовая полноприводная версия с двумя моторами может выдавать до 644 л.с.

Оснащение богатое: лидар, панорамная крыша с люком, большой центральный сенсорный экран, а для задних пассажиров предусмотрен отдельный дисплей для управления климат-контролем.

