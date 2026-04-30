BYD продал свой самый дорогой автомобиль за 206,8 млн рублей

Высокая стоимость модели обоснована характеристиками. U9 Xtreme показал время круга на Нюрбургринге — 6:59,157, что позволило ему занять первое место среди серийных электромобилей. Автомобиль также побил рекорды на нескольких трассах в Китае.

В технические характеристики входят заявленная мощность свыше 3000 л.с. и 1200-вольтовая архитектура. Автомобиль получил полностью активную подвеску BYD DiSus-X, а также усиленные тормоза с карбон-керамическими дисками.

На Пекинском автосалоне 2026 года бренд Yangwang (принадлежит BYD) показал две модели: суперкар U9 Xtreme и роскошный четырёхместный внедорожник U8L. Последний позиционируется в премиум-сегменте, его основным конкурентом называют Mercedes-Maybach GLS 600. Ранее сообщалось, что цена U8L превысит 179,4 тыс. долларов (примерно 13,4 млн рублей).

