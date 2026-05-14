BYD создала электрокар с быстрой зарядкой и двумя версиями заднего привода

Новый Atto 3 получил аккумуляторы BYD Blade второго поколения и технологию быстрой зарядки — ключевые аппаратные новшества по сравнению с предшественником. В зависимости от комплектации запас хода по циклу CLTC достигает 630 км. Предварительные данные показывают энергопотребление на уровне 11,8−12,1 кВт·ч на 100 км.

Покупателям предложат две заднеприводные версии мощностью 200 кВт и 240 кВт. BYD также включит в пакет модернизации шасси адаптивную систему демпфирования Yun-N C. Габариты новинки выросли: длина — 4665 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1675 мм, колёсная база — 2770 мм. Увеличенная колёсная база призвана сделать задний ряд просторнее, сохранив компактные пропорции внедорожника.

Дизайн экстерьера доработан: доступны шесть вариантов окраски, включая двухцветные, а также полуутопленные дверные ручки и переработанные задние фонари, объединённые сквозной светодиодной полосой. Цвет декоративных накладок на задних стойках также можно менять в зависимости от версии автомобиля.

