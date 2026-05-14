С молотка пустят заводскую коллекцию прототипов автомобилей Saab

Выпуск машин Saab остановился весной 2011 года, но в 2012-м компания NEVS выкупила производственные мощности, технический центр, а также получила лицензию на использование культового бренда за 930 миллионов долларов.

В 2015 года новый собственник перешёл во владение китайского инвестора, а вскоре началось сотрудничество с концерном Dongfeng. При этом компания NEVS по требованию оборонного концерна Saab AB потеряла права на марку Saab.

NEVS за всю свою историю не представила ни одной новой серийной модели, и в 2023 году прекратила работу, уволила почти всех сотрудников и вошла в режим гибернации.

В 2025-м сообщалось, что на заводе Saab в Тролльхеттане возобновится выпуск автомобилей. Партнёром базирующейся там фирмы T-engineering, основанной бывшими инженерами «Сааба», тогда заявлялась британская AC Cars.

