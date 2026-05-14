Опубликовано 14 мая 2026, 07:22
1 мин.

С молотка пустят заводскую коллекцию прототипов автомобилей Saab

На торги выставлены автомобили Saab, хранившиеся на старом заводе марке. В шведском Тролльхэттане, где расположен исторический завод бренда Saab, найдены восемь машин, принадлежавших непосредстенно автопроизводителю. Часть техники является предсерийными прототипами. Сейчас автомобили ищут нового владельца, притом каждый экземпляр будет реализован по системе торгов с ноля крон.
Коллекция автомобилей Saab
© Klaravik
Алексей Кованов
Выпуск машин Saab остановился весной 2011 года, но в 2012-м компания NEVS выкупила производственные мощности, технический центр, а также получила лицензию на использование культового бренда за 930 миллионов долларов.

В 2015 года новый собственник перешёл во владение китайского инвестора, а вскоре началось сотрудничество с концерном Dongfeng. При этом компания NEVS по требованию оборонного концерна Saab AB потеряла права на марку Saab.

NEVS за всю свою историю не представила ни одной новой серийной модели, и в 2023 году прекратила работу, уволила почти всех сотрудников и вошла в режим гибернации.

В 2025-м сообщалось, что на заводе Saab в Тролльхеттане возобновится выпуск автомобилей. Партнёром базирующейся там фирмы T-engineering, основанной бывшими инженерами «Сааба», тогда заявлялась британская AC Cars.

