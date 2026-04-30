Опубликовано 30 апреля 2026, 14:09
BYD выпустил электромобиль с запасом хода 755 км

BYD показал электромобиль за 2,1 млн рублей с передним багажником. 29 апреля вышел электромобиль BYD Fang Cheng Bao Ti7 EV Flash Charging Edition в двух версиях: от 29 тыс. долларов и 30,4 тыс. долларов (примерно от 2,1 млн рублей и 2,2 млн рублей). Новинка оснащена батареей Blade второго поколения и быстрой зарядкой, запас хода — до 755 км. Об этом сообщает CarNewsChina.
BYD Fang Cheng Bao Ti7
© BYD
Арина Лысенко
Полностью электрическая модификация Ti7 EV сохраняет идентичный гибридной версии внешний вид, продолжая традицию «коробчатого» дизайна. В профиль заметны обновлённые колёса, расширенные колёсные арки и классические дверные ручки. Предполагается, что Ti7 EV Flash Charging Edition оснастят более вместительным передним багажником.

Габариты автомобиля: длина — 4999 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1865 мм, колёсная база — 2920 мм. Угол въезда составляет 24 градуса, угол съезда — 25 градусов. Корму украшают двойные L-образные фонари, а на двери багажника расположен характерный внешний отсек для хранения.

Автомобиль получил 15,6-дюймовый центральный дисплей, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 26-дюймовый проекционный экран, а также отдельные экраны для управления климатом (передний и для задних пассажиров). В задней части салона можно установить два 13-дюймовых планшета BYD Pad, благодаря чему общее количество дисплеев в машине достигает семи.

