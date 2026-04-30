BYD выпустил электромобиль с запасом хода 755 км

Полностью электрическая модификация Ti7 EV сохраняет идентичный гибридной версии внешний вид, продолжая традицию «коробчатого» дизайна. В профиль заметны обновлённые колёса, расширенные колёсные арки и классические дверные ручки. Предполагается, что Ti7 EV Flash Charging Edition оснастят более вместительным передним багажником.

Габариты автомобиля: длина — 4999 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1865 мм, колёсная база — 2920 мм. Угол въезда составляет 24 градуса, угол съезда — 25 градусов. Корму украшают двойные L-образные фонари, а на двери багажника расположен характерный внешний отсек для хранения.

Автомобиль получил 15,6-дюймовый центральный дисплей, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 26-дюймовый проекционный экран, а также отдельные экраны для управления климатом (передний и для задних пассажиров). В задней части салона можно установить два 13-дюймовых планшета BYD Pad, благодаря чему общее количество дисплеев в машине достигает семи.

