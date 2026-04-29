Бывший российский завод GM загрузят сборкой автомобилей Exeed

На бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге также ведётся сборка автомобилей марки Jeland. Само предприятие в промзоне Шушары сейчас принадлежит российскому холдингу холдингу «АГР».

Важно, что многие цеха (включая сварку и окраску) на заводе, который ранее выпускал Chevrolet и Opel, а потом долгие годы находился на консервации, фактически были созданы заново, уверяют в «АГР».

Полный цикл технического перевооружения, в котором приняла участие китайская компания Defetoo, занял восемь месяцев — за это время на площадку было завезено около 600 контейнеров с оборудованием.

В рамках работ по перезапуску конвейера были усилены промышленные полы, обновлены технологические линии и внедрены новые системы.

