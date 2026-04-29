Опубликовано 29 апреля 2026, 08:441 мин.
Бывший российский завод GM загрузят сборкой автомобилей Exeed
«Ведомости»: производство Exeed перенесут на завод АГР в Санкт-Петербурге. Холдинг АГР планирует запустить производство автомобилей Exeed на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге. Таким образом, сборку машин премиального бренда компании Chery перенесут c подмосковного конвейера, ранее принадлежавшего фирме Mercedes. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.
На бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге также ведётся сборка автомобилей марки Jeland. Само предприятие в промзоне Шушары сейчас принадлежит российскому холдингу холдингу «АГР».
Важно, что многие цеха (включая сварку и окраску) на заводе, который ранее выпускал Chevrolet и Opel, а потом долгие годы находился на консервации, фактически были созданы заново, уверяют в «АГР».
Полный цикл технического перевооружения, в котором приняла участие китайская компания Defetoo, занял восемь месяцев — за это время на площадку было завезено около 600 контейнеров с оборудованием.
В рамках работ по перезапуску конвейера были усилены промышленные полы, обновлены технологические линии и внедрены новые системы.
Источник:Ведомости
Автор:Алексей Кованов
