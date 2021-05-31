В России отзывают пятилетние Volkswagen Caddy

Ранее Volkswagen Caddy уже попадал под отзыв. В 2020 году выяснилось, что Volkswagen реализовал в России предсерийные Caddy 2008-2018 годов сборки, которые не предназначались для продажи. Тогда были отозваны 57 автомобилей, помимо Caddy под отзыв попали Tiguan, Touareg, Multivan и Amarok. Все эти машины были утилизированы.

До этого, в 2017 году, у Caddy обнаружилась возможная неисправности систем ABS и ESP — при резком ударе по педали тормоза либо в повороте они могли отказать из-за перегрузки блоков управления.