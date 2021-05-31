В России отзывают пятилетние Volkswagen Caddy

В рамках отзыва на пятилетних Caddy проверят резьбовое соединение и, при необходимости, произведут подтяжку. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев. Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку, приведенному на сайте Росстандарта.
Ранее Volkswagen Caddy уже попадал под отзыв. В 2020 году выяснилось, что Volkswagen реализовал в России предсерийные Caddy 2008-2018 годов сборки, которые не предназначались для продажи. Тогда были отозваны 57 автомобилей, помимо Caddy под отзыв попали Tiguan, Touareg, Multivan и Amarok. Все эти машины были утилизированы.
До этого, в 2017 году, у Caddy обнаружилась возможная неисправности систем ABS и ESP — при резком ударе по педали тормоза либо в повороте они могли отказать из-за перегрузки блоков управления.
В апреле 2021 года в России стартовали продажи Volkswagen Caddy пятого поколения: модель доступна в грузовой и пассажирской версиях с обычной и удлиненной колесной базой. Цены на немецкий «каблучок», который поставляют в страну с польского завода Volkswagen, начинаются от 1 939 800 рублей.