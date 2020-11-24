Cadillac выплатит дилерам по 500 000 долларов за отказ продавать электромобили

По мнению представителей General Motors, всеобщая электрификация автомобильной промышленности неизбежна. В связи с этим американский концерн принял решение в ближайшие несколько лет увеличить вложения в производство электрических моделей на 35% и к 2030-му превратить, например, Cadillac в производителя исключительно электромобилей.

Первенцем марки на этом поприще станет кроссовер Lyriq. Его рыночный запуск запланирован на 2022 год. Правда, не все дилеры готовы к такой резкой трансформации и не желают вкладываться в обучение сотрудников, переоборудование сервисов и установку зарядных станций, как этого от них требует GM. Теперь у таких фирм будет возможность отказаться от продажи электрических моделей и получить компенсацию в размере 300–500 тысяч долларов.