19:17

Cadillac выплатит дилерам по 500 000 долларов за отказ продавать электромобили

Принять решение представители марки должны до 30 ноября 2020 года

Прототип Cadillac Lyriq © Cadillac
Анастасия Дубина
General Motors объявил о желании ускорить процесс к переходу на выпуск только электромобилей. В связи с этим американский концерн предлагает каждому официальному дилеру Cadillac от 300 000 до 500 000 долларов (примерно от 22,8 до 38 миллионов рублей по текущему курсу), если тот откажется от продаж электрических моделей.

По мнению представителей General Motors, всеобщая электрификация автомобильной промышленности неизбежна. В связи с этим американский концерн принял решение в ближайшие несколько лет увеличить вложения в производство электрических моделей на 35% и к 2030-му превратить, например, Cadillac в производителя исключительно электромобилей.

Первенцем марки на этом поприще станет кроссовер Lyriq. Его рыночный запуск запланирован на 2022 год. Правда, не все дилеры готовы к такой резкой трансформации и не желают вкладываться в обучение сотрудников, переоборудование сервисов и установку зарядных станций, как этого от них требует GM. Теперь у таких фирм будет возможность отказаться от продажи электрических моделей и получить компенсацию в размере 300–500 тысяч долларов.

Прототип Cadillac Lyriq

Дилерские центры должны оповестить головную компанию о своем решении до 30 ноября 2020 года. В случае согласия с условиями, General Motors единовременно выплатит представителям отступные, причем за ними сохранится право продавать новые машины бренда в течение всего следующего года, а подержанные — вплоть до 2024-го.

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В середине июля в целях стимуляции спроса на «зеленый» транспорт власти Германии и Франции начали выдавать гражданам щедрые субсидии. Благодаря им лизинговые платежи при покупке электрокаров сравнялись со средним счетом за услуги мобильной связи.

Источник: AutoNews.com