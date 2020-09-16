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Внедорожный катафалк с гробом в комплекте продают за 1,5 миллиона рублей

Эксцентричный автомобиль построен на базе Cadillac

Катафалк Cadillac на базе Chevrolet K10 © Streetside Classics
Анастасия Дубина
Американский дилерский центр Streetside Classics выставил на продажу необычный катафалк Cadillac Brougham Hearse, построенный на базе пикапа Chevrolet K10. За внедорожный «ритуальный» автомобиль планируют выручить 20 000 долларов (примерно полтора миллиона рублей по текущему курсу).

Внедорожный катафалк представляет собой симбиоз кузова классического ритуального автомобиля Cadillac Brougham Hearse и шасси пикапа Chevrolet K10 1990 года выпуска.

Чтобы придать автомобилю еще большей «умиротворяющий» вид, катафалк украсили хромированным черепом на задней двери, а также изображениями костей на руле и значком «смерти» на бардачке. Кроме того, вместо номерного знака на пикап установили надпись RIP (rest in peace, в переводе с английского « покойся с миром»), а в багажник положили деревянный гроб.

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Катафалк Cadillac на базе Chevrolet K10

Фото: Streetside Classics

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В салоне внедорожного катафалка установлены кожанные передние сидения, которые выглядят довольно потрепанными. В отделке интерьера использован стандартный пластик «под дерево». Комплектация «посмертного» пикапа включает в себя электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также мультимедийную систему с Bluetooth и сенсорным экраном.

Под капотом заднеприводного катафалка находится 5,7-литровый V8 от Chevrolet K10 мощностью 210 лошадиных сил, который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Также модифицированный катафалк получил независимую переднюю подвеску и 17-дюймовые колёсные диски с грязевыми покрышками.

Приобрести эксцентричный катафалк с пробегом 107 000 километров можно за 20 000 долларов (примерно полтора миллиона рублей по текущему курсу).

В сентябре прошлого года электрический хэтчбек Nissan Leaf превратили в экологичный катафалк. Однако, из-за компактных размеров модели, для водителя почти не осталось места, поэтому он сидит практически рядом с гробом.

Источник: Streetside Classics