Внедорожный катафалк с гробом в комплекте продают за 1,5 миллиона рублей

В салоне внедорожного катафалка установлены кожанные передние сидения, которые выглядят довольно потрепанными. В отделке интерьера использован стандартный пластик «под дерево». Комплектация «посмертного» пикапа включает в себя электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также мультимедийную систему с Bluetooth и сенсорным экраном.

Под капотом заднеприводного катафалка находится 5,7-литровый V8 от Chevrolet K10 мощностью 210 лошадиных сил, который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Также модифицированный катафалк получил независимую переднюю подвеску и 17-дюймовые колёсные диски с грязевыми покрышками.