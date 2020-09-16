Внедорожный катафалк с гробом в комплекте продают за 1,5 миллиона рублей

Внедорожный катафалк представляет собой симбиоз кузова классического ритуального автомобиля Cadillac Brougham Hearse и шасси пикапа Chevrolet K10 1990 года выпуска.
Чтобы придать автомобилю еще большей «умиротворяющий» вид, катафалк украсили хромированным черепом на задней двери, а также изображениями костей на руле и значком «смерти» на бардачке. Кроме того, вместо номерного знака на пикап установили надпись RIP (rest in peace, в переводе с английского « покойся с миром»), а в багажник положили деревянный гроб.
Фото: Streetside Classics
В салоне внедорожного катафалка установлены кожанные передние сидения, которые выглядят довольно потрепанными. В отделке интерьера использован стандартный пластик «под дерево». Комплектация «посмертного» пикапа включает в себя электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также мультимедийную систему с Bluetooth и сенсорным экраном.
Под капотом заднеприводного катафалка находится 5,7-литровый V8 от Chevrolet K10 мощностью 210 лошадиных сил, который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Также модифицированный катафалк получил независимую переднюю подвеску и 17-дюймовые колёсные диски с грязевыми покрышками.
Приобрести эксцентричный катафалк с пробегом 107 000 километров можно за 20 000 долларов (примерно полтора миллиона рублей по текущему курсу).
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