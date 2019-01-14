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12:23

Cadillac показал первый электромобиль

Будущий электромобиль марки получит совершенно новую платформу

Американская марка Cadillac представила в Детройте изображения своего первого электромобиля — пока безымянного.

Первый электромобиль марки Cadillac будет кроссовером. На рендерах видно машину с динамичным силуэтом в духе модели XT5 и футуристичным «слепым» передком.

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В его основу ляжет совершенно новая платформа General Motors, разработанная специально для электромобилей. Президент Cadillac Стив Карлайл пообещал, что новая модель «соединит роскошь и инновации».

В компании уже обещают, что на этой платформе будет создан целый ряд моделей с разными типами кузовов. А гибкая архитектура позволит заложить модели с любым типом привода: передним, задним или полным.

Название будущего электромобиля пока не объявлено: оно станет известно лишь после полноценной премьеры машины, как и подробности технического плана.

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