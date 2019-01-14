Cadillac показал первый электромобиль

В его основу ляжет совершенно новая платформа General Motors, разработанная специально для электромобилей. Президент Cadillac Стив Карлайл пообещал, что новая модель «соединит роскошь и инновации».

В компании уже обещают, что на этой платформе будет создан целый ряд моделей с разными типами кузовов. А гибкая архитектура позволит заложить модели с любым типом привода: передним, задним или полным.