Cadillac привезет в Россию четыре новинки

Продажи рестайлингового Cadillac CT6 начнутся в первом квартале 2019 года. От дореформенных седанов он отличается формой головной и задней оптики, напоминающей о концепте Escala, а также обновленной «мультимедийкой» с 10-дюймовым дисплеем. Вместе с рестайлингом линейки в марте этого года Cadillac также представил версию V-Sport с твин-турбо двигателем 4.2 V8 Blackwing, однако появится ли «заряженный» седан в России пока неизвестно.
В четвертом квартале 2019 года дилеры Cadillac начнут принимать заказы на сразу три новинки: компактный кроссовер XT4, обновленный XT5 и флагманский XT6. Маленький кроссовер «Кадиллак» оснащен двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 240 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка — девятизиапазонный «автомат». Привод может быть передним или полным, хотя в Россию, скорее всего, будут поставлять только полноприводные модификации кроссовера.
1 июня 2019 года в рамках глобальной реструктуризации GM остановит конвейер на заводе Detroit-Hamtramck, где выпускают Cadillac CT6. На рынке Северной Америки седан будет доступен до конца следующего года. Очевидно, продажи в России продлятся недолго.
Обновленный «Икс-ти-пятый» немного изменится внешне и получит пересмотренный набор оборудования. По слухам, в гамме двигателя вседорожника может появиться турбомотор 2.0 — сейчас такой есть только на машинах для китайского рынка. Большой XT6 с тремя рядами сидений составит конкуренцию Volvo XC90 и удлиненному Lexus RX.