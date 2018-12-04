Cadillac привезет в Россию четыре новинки

Продажи рестайлингового Cadillac CT6 начнутся в первом квартале 2019 года. От дореформенных седанов он отличается формой головной и задней оптики, напоминающей о концепте Escala, а также обновленной «мультимедийкой» с 10-дюймовым дисплеем. Вместе с рестайлингом линейки в марте этого года Cadillac также представил версию V-Sport с твин-турбо двигателем 4.2 V8 Blackwing, однако появится ли «заряженный» седан в России пока неизвестно.