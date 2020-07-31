Cadillac показал новый тизер электрокара Lyriq

На изображении виден порт зарядки электрокара, расположенный в передней левой части кузова под панелью-крышкой необычной формы. Для доступа к порту ее необходимо сдвинуть в сторону колеса, нажав на кнопку в верхней части. Также на тизере засветились семиспицевые колесные диски со сложным дизайном.

Cadillac Lyriq построят на масштабируемой платформе General Motors, разработанной специально для электрокаров. Кроссовер укомплектуют комплектом батарей Ultium емкостью от 50 до 200 киловатт-часов, которые работают под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживают зарядку мощностью до 350 киловатт.