Cadillac показал новый тизер электрокара Lyriq

На изображении виден порт зарядки электрокара, расположенный в передней левой части кузова под панелью-крышкой необычной формы. Для доступа к порту ее необходимо сдвинуть в сторону колеса, нажав на кнопку в верхней части. Также на тизере засветились семиспицевые колесные диски со сложным дизайном.
Cadillac Lyriq построят на масштабируемой платформе General Motors, разработанной специально для электрокаров. Кроссовер укомплектуют комплектом батарей Ultium емкостью от 50 до 200 киловатт-часов, которые работают под напряжением 400 либо 800 вольт и поддерживают зарядку мощностью до 350 киловатт.
Фото: Cadillac
В салоне электрокара установят 33-дюймовый дисплей, поделенный на зоны, отвечающие за приборную панель, мультимедийную систему и навигатор. Будет доступна функция вывода на экран единой картинки, но только во время остановки или зарядки. Дисплей Lyriq станет самым крупным экраном, установленным на серийном автомобиле.
Ранее General Motors рассказал о моделях, которые собирается вывести на рынок к 2023 году. Всего к линейке концерна присоединится 20 новинок, при этом по крайней мере пять из них выйдут под маркой Cadillac. Речь идет о Lyriq, новом трехрядном семейном кроссовере, электроверсиях XT4 и Escalade, а также флагмане «зеленой» линейки под названием Celestiq.
Известны названия, которые могут достаться двум из будущих новинок – Symboliq и Optiq. На прошлой неделе General Motors запатентовал такие имена в Ведомстве по патентам и товарным знакам США.