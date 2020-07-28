Cadillac придумал названия для новых электрокаров

Объясняя происхождение имени Lyriq, выбранного для первого электрокара Cadillac, представитель марки отметил, что все электрические модели марки будет названы в едином стиле. Уже известно, что Cadillac готовит второй электрокар с названием Celestiq, которое так же оканчивается на -iq. Следовательно, имена Symboliq и Optiq могут получить два следующих электрокара компании.

Полноразмерный седан Celestiq дебютирует вслед за кроссовером Lyriq. Celestiq построят на масштабируемой платформе General Motors для электрокаров, оснастят системой батарей Ultium и будут собирать вручную на заводе в штате Мичиган. Ценник установят на уровне 200 тысяч долларов (более 14 миллионов рублей) за экземпляр, что сделает седан самой дорогой моделью бренда.