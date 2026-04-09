Cadillac прекратит производство своего самого драйверского седана

CT4 продержался на конвейере всего шесть лет. И это при том, что версия Blackwing действительно заслуживала большего внимания: под ее капотом стоял 3,6-литровый twin-turbo V6 мощностью 472 л.с. и 603 Нм, а главное — покупатель мог заказать машину с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В эпоху, когда спортивные седаны всё больше напоминают компьютеры на колёсах, Blackwing оставался ламповой моделью.

Вице-президент Cadillac Джон Рот ранее подтверждал планы по уходу CT4, но точные даты стали известны только сейчас. В Cadillac заявляют, что по-прежнему верят в седаны, однако судьба младшей модели говорит об обратном.

— В Сергиевом-Посаде автовладелец за 3 года не смог продать индийский Bajaj Qute

— Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей

— Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях