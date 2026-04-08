Россиянам рассказали, почему подвеска скрипит даже на новых автомобилях

Одной из самых распространенных причин эксперт называет втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Практически на всех автомобилях штанга стабилизатора крепится к кузову через резиновые втулки, которые со временем усыхают и изнашиваются, позволяя штанге проворачиваться внутри — это и вызывает скрип.

Также скрипеть могут стойки стабилизатора, в которых обычно установлено два небольших шаровых шарнира — при износе они иногда начинают скрипеть, хотя чаще издают стук.

Еще один опасный элемент — шаровые опоры. Диагностировать их можно, взявшись рукой за опору и попросив помощника раскачать автомобиль, причем эксперт предупреждает, что дефект шаровой опоры опасен и с его устранением затягивать нельзя.

Упорные подшипники амортизаторных стоек проявляют себя скрипом при повороте руля, который хорошо слышен при открытом капоте, а дополнительный признак — вибрация, ощущаемая ладонью, приложенной к верхней части стойки.

Наконец, причиной скрипа могут стать сайлентблоки (резинометаллические подшипники), где звук возникает из-за ослабления крепления — обратить внимание на это место можно по потекам ржавчины.

Специалист подчеркивает, что некоторые из перечисленных неисправностей требуют незамедлительного ремонта, в то время как другие позволяют отложить визит в сервис, но не отменяют его.

