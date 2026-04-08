Дистрибутор Tenet закончил 2025 год с чистым убытком 8,7 млрд рублей

«Дистрибутор легковых автомобилей „Тенет рус“ по итогам 2025 г. получил чистый убыток в размере 8,7 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании (есть в распоряжении „Ведомостей“)», – сообщает газета.

Причиной убытка в компании назвали высокую себестоимость машин, которую невозможно компенсировать повышением цен. Кроме того, сказались огромные расходы на стимулирование продаж — склады оказались переполнены, а спрос на российском авторынке в 2025 году заметно упал.

Производство автомобилей Tenet было запущено на бывшем заводе Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» (Калужская область). С августа 2025 года предприятие перешло на полный цикл производства, включающий сварку и окраску кузовов.

Уровень автоматизации сварочного цеха достигает 90%, а на линии задействованы сотни роботов.

На данный момент модельный ряд бренда Tenet представлен тремя кроссоверами, которые производятся по полному циклу. Это модели T4, T7 и T8.

