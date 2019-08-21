Для владельцев «Мустангов» Chevrolet сделает Camaro дешевле

Продажи спорткара от Chevrolet на американском рынке в последнее время идут настолько плохо, что даже традиционный аутсайдер Dodge Challenger оказался популярнее Camaro в первом квартале года. Поэтому компания решила немного схитрить и предложила сделать скидку в 2500 долларов каждому владельцу бестселлера рынка, Ford Mustang, который захочет пересесть на «Камаро».

С учетом скидки стоимость спорткара от Chevrolet составит 23 495 долларов — по сравнению с «Мустангом» автомобиль получает преимущество в размере 3175 долларов. Но при условии, что многие покупатели отмечают снижения качества отделки и куда менее впечатляющую динамику по сравнению с «Мустангом», вряд ли этот трюк сработает.