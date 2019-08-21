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16:19

Для владельцев «Мустангов» Chevrolet сделает Camaro дешевле

Продажи спорткара идут настолько плохо, что производитель пойти на такие меры

Компания Chevrolet решила пойти на небольшую хитрость и предложила владельцам Ford Mustang получить скидку в 2500 долларов на покупку модели Camaro.

Продажи спорткара от Chevrolet на американском рынке в последнее время идут настолько плохо, что даже традиционный аутсайдер Dodge Challenger оказался популярнее Camaro в первом квартале года. Поэтому компания решила немного схитрить и предложила сделать скидку в 2500 долларов каждому владельцу бестселлера рынка, Ford Mustang, который захочет пересесть на «Камаро».

С учетом скидки стоимость спорткара от Chevrolet составит 23 495 долларов — по сравнению с «Мустангом» автомобиль получает преимущество в размере 3175 долларов. Но при условии, что многие покупатели отмечают снижения качества отделки и куда менее впечатляющую динамику по сравнению с «Мустангом», вряд ли этот трюк сработает.

Будущее модели Camaro сейчас «на карандаше» у руководства марки. Шестое поколение в 2018 году показало худший в истории возрожденной модели показатель продаж, а общая динамика в целом все больше и больше уходит в отрицательные показатели.

В связи с этим маркетинговый отдел концерна General Motors до конца года взял продажи спорткара на особый контроль — если до января спрос на автомобиль не вырастет, скорее всего руководство примет решение о снятии Camaro с производства.

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По данным инсайдеров, топ-менеджмент марки уже сейчас не видит будущего для спорткара, но все же решил дать ему последний шанс. Если ситуация с продажами не изменится в лучшую сторону, Camaro могут снять с конвейера уже в 2023 году.