Классический Chevrolet Camaro прикинулся «Валькирией»

Рестомод Camaro построили по заказу клиента из Бельгии, который назвал автомобиль в честь мифической девы-воительницы валькирии, но выбрал для имени его древнескандинавское написание. Под капотом купе уставлен 6.8-литровый LS3 V8 от Wegner Motorsports, дополненный механическим нагнетателем Whipple объемом 2,9 литра. Мощность двигателя — 902 лошадиные силы.
Агрегат совмещен с шестиступенчатой трансмиссией Tremec, которую специально доработали в фирме Bowler. Сзади у Camaro установлен мост John’s Industries, а подвеска собрана на компонентах Detroit Speed Engineering. Два выхлопных парубка от Flowmaster смонтированы по центру. Часть внешних деталей рестомода напечатана на 3D-принтере либо изготовлена из углепластика. Из композита сделаны, например, капот, крыша, передний сплиттер и диффузор.
Также на SEMA дебютировала электрическая версия Ford Mustang под названием Lithium. Фастбек построен в сотрудничестве с Webasto и оснащен экспериментальной батареей и системой температурного контроля, разрабатываемыми для серийных электрокаров американской марки.