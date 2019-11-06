Классический Chevrolet Camaro прикинулся «Валькирией»

Агрегат совмещен с шестиступенчатой трансмиссией Tremec, которую специально доработали в фирме Bowler. Сзади у Camaro установлен мост John’s Industries, а подвеска собрана на компонентах Detroit Speed Engineering. Два выхлопных парубка от Flowmaster смонтированы по центру. Часть внешних деталей рестомода напечатана на 3D-принтере либо изготовлена из углепластика. Из композита сделаны, например, капот, крыша, передний сплиттер и диффузор.