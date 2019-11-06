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18:11

Классический Chevrolet Camaro прикинулся «Валькирией»

На SEMA представили 902-сильный рестомод купе 1969 года

Американское ателье Ringbrothers привезло на SEMA рестомод Chevrolet Camaro 1969 года под названием Valkyrja. Маслкар оснастили V-образной «восьмеркой» Wegner Motorsports и установленным по центру выхлопом Flowmaster.

Рестомод Camaro построили по заказу клиента из Бельгии, который назвал автомобиль в честь мифической девы-воительницы валькирии, но выбрал для имени его древнескандинавское написание. Под капотом купе уставлен 6.8-литровый LS3 V8 от Wegner Motorsports, дополненный механическим нагнетателем Whipple объемом 2,9 литра. Мощность двигателя — 902 лошадиные силы.

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Агрегат совмещен с шестиступенчатой трансмиссией Tremec, которую специально доработали в фирме Bowler. Сзади у Camaro установлен мост John’s Industries, а подвеска собрана на компонентах Detroit Speed Engineering. Два выхлопных парубка от Flowmaster смонтированы по центру. Часть внешних деталей рестомода напечатана на 3D-принтере либо изготовлена из углепластика. Из композита сделаны, например, капот, крыша, передний сплиттер и диффузор.

Также на SEMA дебютировала электрическая версия Ford Mustang под названием Lithium. Фастбек построен в сотрудничестве с Webasto и оснащен экспериментальной батареей и системой температурного контроля, разрабатываемыми для серийных электрокаров американской марки.