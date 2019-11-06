Ford сделал из «Мустанга» 900-сильный электрокар

Вместо обычного двигателя внутреннего сгорания, Ford Mustang Lithium оснащен силовой установкой с электромотором и инверторами Phi-Power, а также 800-вольтовой батареей Webasto с технологией EVDrive, корая способна выдавать мегаватт электроэнергии. Заявленная мощность — более 900 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента. Она подается на задние колеса через дрэговую шестиступенчатую коробу передач Getrag MT82 и дифференциал Torsen Super 8.8.

Кузовные панели фастбека частично изготовлены из карбона, подвеска занижена на 25 миллиметров, 20-дюймовые колеса обуты в покрышки Michelin Pilot Sport 4S. Кроме того, есть распорка передних стоек, шестипоршневые передние тормоза Brembo от Shelby GT350R, боковые сплиттеры и задний диффузор Sankuer Composite Technologies и капот Webasto с прозрачными окошками из поликарбоната. В салоне установлен 10,4-дюймовый сенсорный дисплей, через который активируются различные ездовые режима — от парковочного Valet для «дьвольского» Beast.