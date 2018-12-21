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16:40

В Россию приехал обновленный Chevrolet Camaro

Цена на маслкар осталась прежней — от 2 990 000 рублей

Компания Chevrolet вывела на российский рынок обновленный Camaro. Дилеры уже начали принимать предварительные заказы на маслкар. Цена двухдверки осталась прежней — от 2 990 000 рублей за версию с «турбочетверкой» 2.0.

Рестайлинговый Chevrolet Camaro отличается новой светодиодной оптикой, измененными бамперами, капотом, решеткой радиатора и 20-дюймовыми колесами. В списке оснащения купе появилась мультимедийная система Chevrolet третьего поколения с навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенная камера заднего вида.

Обновленный «Камаро» комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» с подрулевыми лепестками. С места до 100 километров в час машина разгоняется за 5,9 секунды.

Спорткар оборудован тормозами Brembo Performance с четырехпоршневыми суппортами, внешним охладителем масла двигателя, селектором режимов движения, и срезанным в нижней части рулем, обтянутым кожей.

Гамма цветов включает четыре новых оттенка: Crush (яркий оранжевый), Shadow Gray (серый), Riverside Blue (голубой) и Satin Steel Gray (светло-серый). Интерьер можно выполнить в цветах Jet Black (черный), Medium Ash Gray (серый), Kalahari (коричневый), Adrenaline Red (черно-красный) или Ceramic White (черно-белый).

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