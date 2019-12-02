В Москве муляжи заменят настоящими дорожными камерами

На сегодняшний день в Москве установлены 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. Внешне такие устройства не отличаются от рабочих камер и даже производят излучение, которое считывают радар-детекторы. Однако штрафы за нарушения автомобилистам не приходят. Ситуация изменится в следующем году, когда места муляжей займут полноценные комплексы фиксации нарушений.

В 2020 году в арсенале инспекторов ДПС также появится новый способ контроля за соблюдением скоростного режима. В автопарк дорожной полиции поступят патрульные автомобили, в мигалки которых встроят камеры фиксации нарушений с круговым обзором. Штрафы с таких устройств будут выписываться так же, как со стационарных и мобильных комплексов.