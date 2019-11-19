Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн

Как рассказал глава министерства транспорта России Евгений Дитрих, камера «Яндекса» будет гораздо функциональнее привычных образцов. Чиновник пояснил, что распространенные сейчас камеры отслеживают только степень усталости водителя и помогают ему не заснуть. Новая же система сможет следить за поведением водителя.
По словам Дитриха, камера заметит, если водитель отвлечется во время движения — возьмет в руки мобильный телефон или «начнет крутиться». После этого, пишет ТАСС, она подаст звуковой сигнал, который привлечет внимание инспектора — тот, в свою очередь, сможет дистанционно в режиме онлайн посмотреть, что происходит в салоне автомобиля.
Помимо этого чиновник отметил и еще один плюс от новой системы — такие камеры, по его мнению, можно устанавливать в машины такси или пассажирские автобусы, где высокая интенсивность работы. Это поможет повысить безопасность на маршрутах и улучшить качество услуг.
Ранее в ГИБДД рассказали о новом способе контроля скоростного режима. Уже с 2020 года в автопарке ДПС могут появиться патрульные машины, в мигалки которых встроят камеры фиксации нарушений с круговым обзором. Работать они будут по аналогии со стационарными устройствами и смогут автоматически штрафовать нарушителей.