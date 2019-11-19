Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн

«Яндекс» предложил устанавливать в машины камеры слежения

© Pixabay
Компания «Яндекс» предложила устанавливать в автомобили камеры нового образца. Они смогут следить за поведением водителя, и в случае, если он отвлечется, подадут звуковой сигнал. При этом сотрудники ДПС смогут дистанционно посмотреть, что происходит в салоне машины.

Как рассказал глава министерства транспорта России Евгений Дитрих, камера «Яндекса» будет гораздо функциональнее привычных образцов. Чиновник пояснил, что распространенные сейчас камеры отслеживают только степень усталости водителя и помогают ему не заснуть. Новая же система сможет следить за поведением водителя.

По словам Дитриха, камера заметит, если водитель отвлечется во время движения — возьмет в руки мобильный телефон или «начнет крутиться». После этого, пишет ТАСС, она подаст звуковой сигнал, который привлечет внимание инспектора — тот, в свою очередь, сможет дистанционно в режиме онлайн посмотреть, что происходит в салоне автомобиля.

Помимо этого чиновник отметил и еще один плюс от новой системы — такие камеры, по его мнению, можно устанавливать в машины такси или пассажирские автобусы, где высокая интенсивность работы. Это поможет повысить безопасность на маршрутах и улучшить качество услуг.

Ранее в ГИБДД рассказали о новом способе контроля скоростного режима. Уже с 2020 года в автопарке ДПС могут появиться патрульные машины, в мигалки которых встроят камеры фиксации нарушений с круговым обзором. Работать они будут по аналогии со стационарными устройствами и смогут автоматически штрафовать нарушителей.