Toyota обновила Camry для Европы

Внешне обновленная Camry Hybrid отличается от предшественницы слегка измененным оформлением переднего бампера и «растянутыми» ламелями решетки радиатора, которые украсили хромированной кромкой. Для решетки доступно два цветовых решения на выбор: черное или темно-серое. Кроме этого, модель получила колесные диски с новым дизайном размерностью 17 или 18 дюймов, оттенок кузова серый металлик (Deep Metal Grey) и пересмотренный рисунок задних фонарей.

В салоне появился новый сенсорный экран мультимедийной системы диагональю девять дюймов, который расположили выше на передней панели. Система оснащена также физическими кнопками и «шайбами», быстрее откликается и имеет функцию интеграции со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.