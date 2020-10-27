Видео: самая мощная Toyota Camry против двух «заряженных» Honda

Первым соперником Honda Civic Type R стала Toyota Camry в версии TRD, оборудованная 3,5-литровым V6 мощностью 305 лошадиных сил, который работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». До «сотни» такой седан разгоняется за 5,8 секунды. Максимальная скорость — 240 километров в час.

Под капотом хот-хэтча Civic Type R установлен 306-сильный турбомотор 2.0, который работает в тандеме с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» хот-хэтч разгоняется за 5,7 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час.

Во время первого заезда Camry TRD стартовал гораздо быстрее оппонента, однако за несколько десятков метров до финиша Civic Type R нагнал соперника и в итоге обошел «Тойоту» практически на целый корпус. Во время следующей попытки блогеры начали гонку прямо во время движения автомобилей. Но и в этот раз в самом конце 402-метровой трассы хот-хэтчу удалось вырваться вперед.

Далее соперником Civic стал Accord, оборудованный тем же мотором, что и хот-хэтч. Однако на седане отдача силовой установки составляет 252 лошадиные силы. По аналогии с предыдущими заездами, на старте преимуществом завладел Accord, но на финише «заряженный» хэтчбек вырвался вперед и опередил преследователя на половину корпуса.