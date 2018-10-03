Спустя 14 лет в Европу вернулась Toyota Camry

На европейском рынке «Тойота» будет предлагать только гибридную модификацию «Камри». Она оснащается силовой установкой, в состав которой входит 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 178 лошадиных сил, 120-сильный электродвигатель, блок литий-ионных батарей и вариатор. С нуля до «сотни» седан сможет ускоряться за 8,3 секунды.

Максимальная скорость – 180 километров в час. Средний расход топлива достигает 4,2 литра на сто километров пробега, а уровень выбросов CO2 – 98 граммов на километр.