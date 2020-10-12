Посмотрите, как менялись цвета автомобилей с 90-х годов

График основан на данных из Польши, однако в России прослеживаются похожие тренды. Результаты исследования, опубликованные в июле, показали, что самыми популярными автомобильными цветами в 2019 году являлись серебристый и серый. Второе место досталось белому цвету, в который окрашено 23 процента российских машин.
Аналогичная ситуация сложилась и в США. Как сообщает The Drive, в прошлом году в стране было выпущено более 23 процентов белых и столько же чёрных машин, в то время как фиолетовый цвет и его оттенки оказались наименее популярными – как и в России.
По данным крупнейшего поставщика красок и покрытий PPG Industries, общемировая гамма выглядит ещё более «скучно»: в 2018 году 39 процентов всех автомобилей в мире были выкрашены в белый цвет, а в 2019 году их количество слегка снизилось – на один процент. Несмотря на медленную смену тенденций, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы на дорогах появится больше «цветных» автомобилей.
«Хотя сейчас покупатели охотнее выбирают консервативные цвета, зелёный ранее был невероятно популярным. Начиная с 1999 года автомобилисты отдают предпочтение нейтральным вариантам, однако зелёный цвет медленно отвоёвывает свои позиции», – сказала Джейн Харрингтон, топ-менеджер PPG по автомобильным покрытиям.
Помимо зелёного, растёт распространённость синего и голубого покрытий: в прошлом году в Европе числилось 11 процентов таких автомобилей – на один процент больше, чем годом ранее. В России их доля составляет 10 процентов, что делает синий и его оттенки вторыми по популярности после белого, чёрного и серого.
По данным экспертов, «мода» на нейтральные цвета связана с их утилитарностью, а также с универсальностью. Такие машины легче продать, на них меньше видны грязь и царапины, а при повреждении кузовных панелей проще найти новые на замену.