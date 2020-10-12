Посмотрите, как менялись цвета автомобилей с 90-х годов

График основан на данных из Польши, однако в России прослеживаются похожие тренды. Результаты исследования, опубликованные в июле, показали, что самыми популярными автомобильными цветами в 2019 году являлись серебристый и серый. Второе место досталось белому цвету, в который окрашено 23 процента российских машин.

Аналогичная ситуация сложилась и в США. Как сообщает The Drive, в прошлом году в стране было выпущено более 23 процентов белых и столько же чёрных машин, в то время как фиолетовый цвет и его оттенки оказались наименее популярными – как и в России.