Посмотрите, как 11 гонщиков подряд не вписались в один и тот же поворот

На шестом круге гонки резко начался сильный ливень, из-за чего почти все пилоты не справились с управлением в повороте: машины были на сликах и их не успели «переобуть» на дождевую резину. В итоге на одном и том же повороте сразу 11 пилотов поочередной вылетели с трассы: они сталкивались друг с другом и с заграждениями, а некоторые даже перевернулись. Не участвовали в массовой аварии только пятеро участников Кубка.