Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:26

Посмотрите, как 11 гонщиков подряд не вписались в один и тот же поворот

Лишь пятеро пилотов кубка Citroen DS3 справились с управлением и не улетели с трассы

Во время гонки Citroen DS3 в датском городе Силькеборг произошла массовая авария — сразу 11 пилотов из 16 не справились с управлением и друг за другом вылетели с трассы в одном и том же повороте.

На шестом круге гонки резко начался сильный ливень, из-за чего почти все пилоты не справились с управлением в повороте: машины были на сликах и их не успели «переобуть» на дождевую резину. В итоге на одном и том же повороте сразу 11 пилотов поочередной вылетели с трассы: они сталкивались друг с другом и с заграждениями, а некоторые даже перевернулись. Не участвовали в массовой аварии только пятеро участников Кубка.

Источник: @VincentJBruins / twitter

Весной этого года на тестовом треке Top Gear устроили масштабную гонку под проливным дождем. В дрэг-заезде приняли участие 30 машин — от современных суперкаров до винтажной классики. Но завершить гонку не удалось: даже современные суперкары с приводом на все четыре колеса не могли справиться с управлением и улетали с трассы.