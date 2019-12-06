Назван автомобиль года в Японии

Автомобиль года выбирают на основе оценок 69 журналистов из Японии. В конкурсе участвуют только те модели, которые появились на рынке в период с октября прошлого года по ноябрь нынешнего – в этом году их было 35. Из них отобрали 10 финалистов.
За победу с Toyota RAV4 соревновались Mazda3, BMW 3 серии, Toyota Corolla, Jaguar I-Pace, Jeep Wrangler, Honda N-WGN, Mercedes-Benz A-Class, Nissan Dayz и Daihatsu Tanto. Разрыв между RAV4 и его ближайшим конкурентом, Mazda3, составил более 100 баллов. Эксперты присудили кроссоверу от Toyota наибольшее количество очков за широкую линейку полноприводных модификаций, просторный салон, комфортную езду и вместительный багажник.
Для Toyota это восьмая победа в премии Car of the Year Japan, который проводится на протяжении 39 лет. Причем в последний раз эта марка получила главный приз в 2009 году – тогда в конкурсе победил Prius третьего поколения. А в последние два года лучшими автомобилями по версии японских журналистов становились модели Volvo.
В России RAV4 пятого поколения появился осенью этого года, а производство модели на мощностях завода Toyota в Санкт-Петербурге стартовало 7 ноября. Цены на кроссовер варьируются от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.