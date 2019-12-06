Назван автомобиль года в Японии

Автомобиль года выбирают на основе оценок 69 журналистов из Японии. В конкурсе участвуют только те модели, которые появились на рынке в период с октября прошлого года по ноябрь нынешнего – в этом году их было 35. Из них отобрали 10 финалистов.

За победу с Toyota RAV4 соревновались Mazda3, BMW 3 серии, Toyota Corolla, Jaguar I-Pace, Jeep Wrangler, Honda N-WGN, Mercedes-Benz A-Class, Nissan Dayz и Daihatsu Tanto. Разрыв между RAV4 и его ближайшим конкурентом, Mazda3, составил более 100 баллов. Эксперты присудили кроссоверу от Toyota наибольшее количество очков за широкую линейку полноприводных модификаций, просторный салон, комфортную езду и вместительный багажник.