В России запустили производство нового Toyota RAV4

Цены на новый RAV4 уже известны: самый доступный вариант в базовой комплектации, с механической трансмиссией и передним приводом стоит от 1 756 000 рублей, а топовый кроссовер с четырьмя ведущими колесами и восьмидиапазонным «автоматом» обойдется минимум в 2 661 000 рублей. RAV4 доступен для заказа с начала октября.

На российском рынке модель предложена с 2,0-литровым 149-сильным «атмосферником» семейства Dynamic Force с комбинированным впрыском и фазовращателем на впуске. Альтернативой служит мотор объемом 2,5 литра с отдачей 199 лошадиных сил. Привод – передний либо полный, причем последний доступен в двух вариациях: с муфтой подключения задней оси либо с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами и активной векторизацией тяги.