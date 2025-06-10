В России стали реже угонять автомобили

Российские угонщики стали чаще интересоваться автомобилями китайских производителей, сообщают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Так, по итогам первого квартала нынешнего года угоны «китайцев» вышли на первое место по количеству случаев. Они стали популярнее у злоумышленников, чем южнокорейские автомобили и продукция АвтоВАЗа.

Снижение числа угонов — то есть случаев неправомерного завладения автомобилем без цели его хищения — объясняется изменениями на рынке сбыта таких машин. Угон под заказ стал сложнее из-за перекрытия границы, цифровизации и увеличения числа дорожных камер.