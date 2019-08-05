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12:45

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Автостраховщики изучили предпочтения злоумышленников в столичном регионе

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала рейтинг наиболее угоняемых моделей в столице в первой половине 2019 года. Предпочтения похитителей изменились с прошлого года: они стали чаще интересоваться Skoda Octavia.

Список был составлен на основе обращений клиентов, застрахованных от угона по каско. Выяснилось, что в январе-июне текущего года чаще прочих об угонах сообщали владельцы Toyota Land Cruiser. Причем годом ранее эта модель находилась лишь на восьмой строчке рейтинга. На втором месте оказалась Toyota Land Cruiser Prado, а в топ-3 также вошла Skoda Octavia, ранее не пользовавшаяся популярностью у злоумышленников. При этом из пятерки исчезли Kia Sportage, Toyota RAV4 и Mazda CX-5, которые в первой половине 2018 года занимали третью, четвертую и пятую строчки соответственно.

МодельЧастота угонов в процентах
Toyota Land Cruiser1,09
Toyota Land Cruiser Prado1,00
Skoda Octavia0,88
Lexus LX0,76
Toyota Camry0,71

Специалисты подчеркнули, что автомобили Toyota на протяжении последних лет стабильно входят в тройку лидеров по угонам в Москве и Подмосковье – их крадут для последующей легализации и эксплуатации на других номерах. А бюджетные модели чаще похищают для разбора и продажи деталей. То, что в рейтинг попала Skoda Octavia, косвенно отражает ситуацию на сером рынке запчастей.

Ранее Британский исследовательский центр Thatcham Research проверил автомобили на степень защищенности от удаленного взлома и угона.

Топ-5 наиболее угоняемых автомобилей в Москве повторяет тенденцию в среднем по стране: похитители разлюбили корейские кроссоверы и чаще выбирают дорогие японские внедорожники. Так, в тройку наиболее часто похищаемых автомобилей в России входят Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser и Lexus LX с частотой угонов 0,78, 0,67 и 0,52 процентов соответственно.

Источник: АльфаСтрахование