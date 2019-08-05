Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Список был составлен на основе обращений клиентов, застрахованных от угона по каско. Выяснилось, что в январе-июне текущего года чаще прочих об угонах сообщали владельцы Toyota Land Cruiser. Причем годом ранее эта модель находилась лишь на восьмой строчке рейтинга. На втором месте оказалась Toyota Land Cruiser Prado, а в топ-3 также вошла Skoda Octavia, ранее не пользовавшаяся популярностью у злоумышленников. При этом из пятерки исчезли Kia Sportage, Toyota RAV4 и Mazda CX-5, которые в первой половине 2018 года занимали третью, четвертую и пятую строчки соответственно.