Названы семь автомобилей, на взлом которых требуется меньше минуты

В исследовании участвовали семь моделей: помимо Audi TT RS и Mercedes-Benz A-Class, это были Land Rover Discovery и Discovery Sport, а также Ford Fiesta, BMW X3 и DS3 Crossback. Все перечисленные модели оснащены функцией бесключевого доступа в салон, что позволяет злоумышленникам перехватить сигнал и получить доступ в автомобиль.
Зная об этом недостатке системы, автопроизводители начали использовать технологию датчиков движения. Они способны определить, перемещался ли ключ в течение определенного времени и деактивировать его.
Например, такую систему можно встретить в автомобилях Audi, BMW, Ford и Mercedes-Benz. Группа Jaguar Land Rover пошла другим путем и оснастила некоторые модели системой передачи сигнала в широком диапазоне, что усложняет его перехват.
Ранее был составлен рейтинг наиболее незащищенных от угона автомобилей
Специалисты «What Car?» доказали, что при условии, если брелок активен, угон машины займет не более минуты. Например, на взлом Audi TT RS и DS3 Crossback потребовалось всего пять секунд, а на BMW X3 потратили 40 секунд. То же время ушло и на то, чтобы преступник попал в салон Ford Fiesta. Оказаться в водительском кресле Land Rover Discovery можно за 20 секунд, однако скрыться с места у угонщика не вышло. А вот Discovery Sport менее защищен – взлом занял 10 секунд и еще 20 потребовалось, чтобы скрыться с места преступления. И, наконец, перехват сигнала ключа Mercedes-Benz A-Class занял 30 секунд.
Кроме того, на рынке представлены аксессуары, которые призваны защитить автомобиль от угона. В их числе специальный чехол для хранения ключа, которые не позволяет похитителям взломать устройство.