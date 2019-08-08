Названы семь автомобилей, на взлом которых требуется меньше минуты

Специалисты «What Car?» доказали, что при условии, если брелок активен, угон машины займет не более минуты. Например, на взлом Audi TT RS и DS3 Crossback потребовалось всего пять секунд, а на BMW X3 потратили 40 секунд. То же время ушло и на то, чтобы преступник попал в салон Ford Fiesta. Оказаться в водительском кресле Land Rover Discovery можно за 20 секунд, однако скрыться с места у угонщика не вышло. А вот Discovery Sport менее защищен – взлом занял 10 секунд и еще 20 потребовалось, чтобы скрыться с места преступления. И, наконец, перехват сигнала ключа Mercedes-Benz A-Class занял 30 секунд.