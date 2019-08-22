Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:28

На улице Лондона появился автомат по продаже машин

Пока что бесконтактный автомобильный вендинг продает только Renault Zoe

На одной из улиц Лондона установили необычный вендинговый аппарат, в котором находится автомобиль Renault Zoe. Купить его не сложнее, чем банку газировки.

Главная идея заключается в том, что теперь будущему владельцу не придется идти в дилерский центр и торговаться с его сотрудником касательно цены. Стоимость представленного в автомате электрокара окончательная, никаких опций за доплату будущему владельцу предлагать не будут.

Недавно в Великобритании проводили опрос и большинство участников сказали, что в процессе покупки автомобиля их отталкивает именно отсутствие понимания итоговой стоимости машины — после общения с менеджером ценник может измениться довольно сильно за счет добавления не самых нужных покупателю опций.

По мнению клиентов, если бы автомобили продавались онлайн, ценообразование стало бы более прозрачным и последовательным — они бы сами могли изучить все доступные опции и с добавлением каждой из них сразу видеть, как изменяется конечная стоимость машины.

Такая практика уже появляется на автомобильном рынке — например, в конце мая продажи онлайн открыла компания Audi. Клиенты из Германии могли купить через сайт эксклюзивную версию Audi TT, а также заказать доставку в любую точку страны.

А в марте китайский производитель Chery заявил, что открывает на платформе AliExpress собственную страницу, где можно будет приобрести автомобили бренда. В продаже были все модели, представленные на российском рынке.