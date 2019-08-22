На улице Лондона появился автомат по продаже машин

Главная идея заключается в том, что теперь будущему владельцу не придется идти в дилерский центр и торговаться с его сотрудником касательно цены. Стоимость представленного в автомате электрокара окончательная, никаких опций за доплату будущему владельцу предлагать не будут.

Недавно в Великобритании проводили опрос и большинство участников сказали, что в процессе покупки автомобиля их отталкивает именно отсутствие понимания итоговой стоимости машины — после общения с менеджером ценник может измениться довольно сильно за счет добавления не самых нужных покупателю опций.