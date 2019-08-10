Колёсные диски из карбона и алюминия поступили в продажу

Благодаря своей прочности и низкой массе углеродное волокно набирает популярность в сфере производства колёсных дисков. Несколько автопроизводителей, таких как Ford, Porsche и Koenigsegg, уже предлагают в качестве опции карбоновые колёса, однако стоят они чрезвычайно дорого из-за сложности их изготовления. Американская компания Forgeline совместно с британским производителем дисков Dymag придумала удачный компромисс: составные колёса, у которых обод сделан из углеволокна, а центральная часть со спицами — из традиционного алюминия. Линейка дисков Carbon + Forged впервые была показана в 2016 году на американской выставке SEMA, но по пути на конвейер колёса подверглись основательной доработке.
На выбор покупателям предлагается четыре варианта размеров: 20x9, 20x11, 20x12 и 21x12.5. Карбоновый обод изготавливает Dymag, а центральную часть из алюминиевого сплава 6061-T6 выпускает Forgeline. Обод из углеродного волокна примерно на 40% легче традиционных металлических аналогов. Алюминий также может быть окрашен в разные цвета, кроме серебристого и чёрного, если кому-то это придётся по вкусу. Стоимость одного колёсного диска начинается с 3850 долларов, а самый крупный типоразмер обойдётся в 4350 долларов за штуку — сущий пустяк по сравнению с полностью карбоновыми колёсами.