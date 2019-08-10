Колёсные диски из карбона и алюминия поступили в продажу

Благодаря своей прочности и низкой массе углеродное волокно набирает популярность в сфере производства колёсных дисков. Несколько автопроизводителей, таких как Ford, Porsche и Koenigsegg, уже предлагают в качестве опции карбоновые колёса, однако стоят они чрезвычайно дорого из-за сложности их изготовления. Американская компания Forgeline совместно с британским производителем дисков Dymag придумала удачный компромисс: составные колёса, у которых обод сделан из углеволокна, а центральная часть со спицами — из традиционного алюминия. Линейка дисков Carbon + Forged впервые была показана в 2016 году на американской выставке SEMA, но по пути на конвейер колёса подверглись основательной доработке.