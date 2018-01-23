Ученые нашли способ делать карбон из соломы и кукурузы

Ученые из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (National Renewable Energy Laboratory ), штат Колорадо, США, разработали процесс производства нитрил акриловой кислоты — основного компонента углеродного волокна — из соломы и кукурузных стеблей. Исследователи полагают, что методику можно масштабировать и использовать в производстве автомобилей.

Процесс включает в себя выделение из растений сахарозы с последующим получением 3-гидроксипропионовой кислоты, которая при добавлении аммиака и недорогого титаноксиодного катализатора превращается в акрилонитрил. В результате такого химического процесса не выделяется избыточного тепла и токсичного соединения цианистого водорода.

Углеродное волокно активно используют не только производители супер- и гиперкаров. Из него, например, частично выполнен кузов BMW 7 серии текущего поколения.

Лаборатория уже сотрудничает с несколькими компаниями, которые помогут ей произвести большое количество акрилонитрила. В последующем его планируется превратить в углеродное волокно и протестировать полученный материал на реальном производстве.

В настоящее время акрилонитрил получают из нефти, аммиака, кислорода и дорогостоящего катализатора. При этом в процессе производства выделяется много тепла и токсичных побочных продуктов. Новый источник сырья, по мнению ученых, позволит стабилизировать цены и уменьшить стоимость конечного продукта.

Ранее компания Audi заявила, что будет использовать последние достижения в области гидроэнергетики и химии для производства синтетического топлива. Процесс производства будет включать в себя электролиз воды и химическую реакцию водорода с диоксидом углерода (CO2), полученным из атмосферы или биогенных газов.

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