Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:03

Видео: педальный Bugatti Chiron из картона

Блогеры построили очень бюджетную реплику гиперкара

Алексей Носаченко
Вьетнамские блогеры построили картонный Bugatti Chiron. Судя по опубликованному на YouTube видеоролику, псевдопанели они закрепили на пространственной раме, а вместо двигателя использовали педальный привод от велосипеда.

Авторы канала NHẾT TV не скрывают, что делают картонные реплики супер- и гиперкаров ради развлечения. Причем их работы довольно бюджетные. Например, Bugatti Chiron представляет собой сваренный из металлических труб и профилей каркас, на который «надет» картонный кузов. В облике «машины» легко узнается французская двухдверка, ведь у нее сохранены все главные атрибуты: подковообразная решетка радиаторы, сегментные фары и C-образный вырез на боковинах.

В 2019 году в Малайзии нашли худшую реплику Ferrari LaFerrari. Она построена вокруг стального каркаса, обвешанного железными кузовными панелями; у копии суперкара нет лобового и боковых стекол, а также фар, вместо которых используются приклеенные скотчем фонарики. Кроме того, не доделан и интерьер автомобиля.