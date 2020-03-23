Видео: педальный Bugatti Chiron из картона

Авторы канала NHẾT TV не скрывают, что делают картонные реплики супер- и гиперкаров ради развлечения. Причем их работы довольно бюджетные. Например, Bugatti Chiron представляет собой сваренный из металлических труб и профилей каркас, на который «надет» картонный кузов. В облике «машины» легко узнается французская двухдверка, ведь у нее сохранены все главные атрибуты: подковообразная решетка радиаторы, сегментные фары и C-образный вырез на боковинах.