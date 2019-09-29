Для Mercedes-Benz G-класса сделали «спортивный» салон

Можно ли сделать «Гелендваген» ещё более привлекательным? Ателье Carlex Design считает, что это вполне возможно, поэтому польские дизайнеры придумали пакет доработок для интерьера G-класса. С ним водитель брутального внедорожника должен ощущать себя в спортивном автомобиле — если, конечно, не будет обращать внимание на высоту посадки.
Для этого интерьер сделали красно-чёрным, обтянув его кожей и прострочив её контрастными нитками. Комбинация красного и чёрного цветов продолжается и в декоративных панелях из углеродного волокна, и в ремнях безопасности. Вдобавок интерьер украшен памятными табличками и надписями «40 лет легенды» с изображением Gelandewagen.
Стоимость доработок интерьера Carlex не сообщает, но есть все предпосылки считать, что это удовольствие обойдётся, мягко говоря, недёшево. Особую версию легендарного внедорожника G-класса под названием Stronger Than Time недавно выпустил и Mercedes-Benz — в честь двойного юбилея: 40-летия «Гелендвагена» и 20-летия модели G 55 AMG.