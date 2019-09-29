Для Mercedes-Benz G-класса сделали «спортивный» салон

Можно ли сделать «Гелендваген» ещё более привлекательным? Ателье Carlex Design считает, что это вполне возможно, поэтому польские дизайнеры придумали пакет доработок для интерьера G-класса. С ним водитель брутального внедорожника должен ощущать себя в спортивном автомобиле — если, конечно, не будет обращать внимание на высоту посадки.