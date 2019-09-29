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18:00

Для Mercedes-Benz G-класса сделали «спортивный» салон

Carlex предлагает для внедорожника интерьер в стиле спорткара

Польское тюнинговое ателье Carlex Design разработало пакет доработок для интерьера Gelandewagen, который, по замыслу дизайнеров, делает его спортивнее.

Можно ли сделать «Гелендваген» ещё более привлекательным? Ателье Carlex Design считает, что это вполне возможно, поэтому польские дизайнеры придумали пакет доработок для интерьера G-класса. С ним водитель брутального внедорожника должен ощущать себя в спортивном автомобиле если, конечно, не будет обращать внимание на высоту посадки.

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Для этого интерьер сделали красно-чёрным, обтянув его кожей и прострочив её контрастными нитками. Комбинация красного и чёрного цветов продолжается и в декоративных панелях из углеродного волокна, и в ремнях безопасности. Вдобавок интерьер украшен памятными табличками и надписями «40 лет легенды» с изображением Gelandewagen.

Стоимость доработок интерьера Carlex не сообщает, но есть все предпосылки считать, что это удовольствие обойдётся, мягко говоря, недёшево. Особую версию легендарного внедорожника G-класса под названием Stronger Than Time недавно выпустил и Mercedes-Benz в честь двойного юбилея: 40-летия «Гелендвагена» и 20-летия модели G 55 AMG.