Главе Renault-Nissan Карлосу Гону грозит 10 лет тюрьмы

Карлоса Гона арестовали в аэропорту Токио в понедельник. Информация о махинациях поступила от анонимного источника, предположительно, одного из сотрудников юридического департамента Nissan, пишут местные издания. В ходе внутреннего расследования выяснилась причастность к нарушениям еще одного топ-менеджера Грега Келли и то, что Nissan потратил миллиарды иен на покупку недвижимости для Карлоса Гона в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.

Сразу же после обнародования данных о нарушениях Гона президент Nissan Хирото Саикава потребовал у совета директоров его немедленной отставки. О снятии Гона с должности председателя совета правления и начале внутреннего расследования также заявила Mitsubishi Motors. Renault в лице независимого директора Филиппа Лагайетта сообщила о созыве внеочередного собрания членов правления, а министр финансов Франции Брюно Ле Мэр потребовал освободить Карлоса Гона с должности главы французской марки.

Карлос Гон начал свою карьеру в компании Michelin, где занимал должность гендиректора по производству легковых шин и шин для легких грузовиков. В 1996 году он стал исполнительным вице-президентом Renault, а после слияния с Nissan — президентом японского производителя. В 2005 году Гона назначили президентом и гендиректором Renault. С 2013 по 2016 год Карлос Гон выполнял функции председателя совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», которым владеет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и российская госкорпорация «Ростех». В 2016 году он возглавил совет директоров Mitsubishi.